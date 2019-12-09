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Факти / Україна

Зустріч у нормандському форматі: головні підсумки та комюніке

Про результати саміту в нормандському форматі в Парижі, а також підсумкове комюніке – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зустріч у нормандському форматі: головні підсумки та комюніке

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний нормандський саміт відбудеться через чотири місяці.

На нормандському саміті домовилися про розширення мандата ОБСЄ на Донбасі. Так, місія буде ввести спостереження за дотриманням режиму тиші не 12 годин, а 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

– До кінця 2019 року заплановано припинити вогонь. Далі ми будемо покращувати спостереження за припиненням вогню. Йдеться про спостереження 24 години на добу, 7 днів на тиждень, – зазначила Меркель.

Президент України Володимир Зеленський категорично заявив, що Україна не погоджується на федералізацію.

Також він наполягав на поверненні Україні контролю над кордонами з РФ та виведенні незаконних збройних формувань.

Він додав, що відновлення контролю над кордонами – питання наступної нормандської зустрічі.

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