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Факты / Украина / Политика
Встреча нормандской четверки в Париже – итоги (ОНЛАЙН)

9 декабря в Париже состоялись переговоры в нормандском формате, перерыв в которых продолжался три года.

Встретились президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам было подписано коммюнике, которое закрепило обмен пленными до конца года, договоренность о прекращении огня и отведении сил из трех зон. Следующая встреча в нормандском формате пройдет через четыре месяца.

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Прямая трансляция
16:40 - 09 декабря
Встреча нормандской четверки в Париже (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

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01:17 - 10 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что Украина не соглашается на федерализацию.

Также он настаивал на возвращении Украине контроля над границами с РФ и выводе незаконных вооруженных формирований.

Он добавил, что восстановление контроля над границами – вопрос следующей нормандской встречи.

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00:37 - 10 декабря

Следующий нормандский саммит состоится через четыре месяца – Макрона

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00:36 - 10 декабря

Пресс-конференция нормандской четверки началась.

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00:19 - 10 декабря

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23:30 - 09 декабря

Во время нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.

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23:04 - 09 декабря

– Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике, — заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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22:45 - 09 декабря

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22:28 - 09 декабря

– Сейчас переговоры снова вернулись к формату четверки в рамках рабочего ужина, – отметили в Офисе президента.

Выход к прессе ожидается около 23.00 по Киеву.

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22:24 - 09 декабря

Во время нормандской встречи не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе – СМИ.

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22:18 - 09 декабря
Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась

Переговоры длились примерно 1,5 часа. Путин заявил, что разговор с главой Украины прошел хорошо и он остался доволен.

Елисейский дворец сообщает, что 5-10 минут Путин и Зеленский говорили тет-а-тет.

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