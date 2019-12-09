9 декабря в Париже состоялись переговоры в нормандском формате, перерыв в которых продолжался три года.

Встретились президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам было подписано коммюнике, которое закрепило обмен пленными до конца года, договоренность о прекращении огня и отведении сил из трех зон. Следующая встреча в нормандском формате пройдет через четыре месяца.