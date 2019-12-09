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Декабрь, 10 в 0:50
Встреча нормандской четверки в Париже – итоги (ОНЛАЙН)
9 декабря в Париже состоялись переговоры в нормандском формате, перерыв в которых продолжался три года.
Встретились президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
По итогам было подписано коммюнике, которое закрепило обмен пленными до конца года, договоренность о прекращении огня и отведении сил из трех зон. Следующая встреча в нормандском формате пройдет через четыре месяца.
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16:40
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09 декабря
Встреча нормандской четверки в Париже (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
01:17
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10 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что Украина не соглашается на федерализацию.
Также он настаивал на возвращении Украине контроля над границами с РФ и выводе незаконных вооруженных формирований.
Он добавил, что восстановление контроля над границами – вопрос следующей нормандской встречи.
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00:37
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10 декабря
Следующий нормандский саммит состоится через четыре месяца – Макрона
00:36
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10 декабря
Пресс-конференция нормандской четверки началась.
23:30
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09 декабря
Во время нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.
23:04
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09 декабря
– Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике, — заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
22:28
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09 декабря
– Сейчас переговоры снова вернулись к формату четверки в рамках рабочего ужина, – отметили в Офисе президента.
Выход к прессе ожидается около
23.00 по Киеву.
22:24
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09 декабря
Во время нормандской встречи не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе – СМИ.
22:18
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09 декабря
Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась
Переговоры длились примерно 1,5 часа. Путин заявил, что разговор с главой Украины прошел хорошо и он остался доволен.
Елисейский дворец сообщает, что 5-10 минут
Путин и Зеленский говорили тет-а-тет.
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