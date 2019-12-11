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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минэкономики выяснит, почему не снижаются цены на топливо

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства изучает ситуацию с ценами на нефтепродукты.

нафтопродукти

По словам министра развития экономики Тимофея Милованова, маржа (разница – Ред.) продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%.

По мнению министра, это много. Ведь курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не снижаются.

Учитывая такие цифры, Тимофей Милованов сообщил, что сейчас специалисты изучают ситуацию с ценами на нефтепродукты.

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Напомним, ранее Антимонопольный комитет обратился к крупным сетям автозаправок с требованием снизить цены на бензин и дизельное топливо.

Поскольку, несмотря на снижение оптовых цен на топливо и падение курса доллара, стоимость бензина в Украине не уменьшилась.

Фото: Dreamstime

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