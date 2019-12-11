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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінекономіки з’ясує, чому не знижуються ціни на паливо

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вивчає ситуацію з цінами на нафтопродукти.

нафтопродукти

За словами міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, маржа (різниця – Ред.) продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%.

На думку міністра, це забагато. Адже курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не знижуються.

Враховуючи такі цифри, Тимофій Милованов повідомив, що наразі спеціалісти вивчають ситуацію з цінами на нафтопродукти.

Читайте: Чому зміцнення гривні не знизило ціни на пальне

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет звернувся до великих мереж автозаправок з вимогою знизити ціни на бензин і дизельне паливо.

Оскільки, незважаючи на зниження оптових цін на паливо і падіння курсу долара, вартість бензину в Україні не зменшилася.

Фото: Dreamstime

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