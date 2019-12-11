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Факты / Украина

Схемы Альперина. Как работает контрабанда в Одессе

Схемы одесского бизнесмена Альперина и уберет ли контрабанду на таможнях Нефедов.

альперин

Громкое дело на миллионы долларов. Детективы НАБУ задерживают семерых таможенников и троих предпринимателей в Киеве и Одессе.

Еще одному подозреваемому удается скрыться от детективов. А именно его – одесского бизнесмена Вадима Альперина, следствие называет главным фигурантом дела.

Альперин вышел из подполья только после того, как президент Зеленский публично назвал его крестным отцом контрабанды. К тому же, пообещал ценный подарок за информацию о беглеце. После этого Альперин сам пришел в антикоррупционную прокуратуру.

Расследование его нелегальных сделок продолжается уже третий год.

Осенью 2017 года детективы НАБУ арестовали на счетах подконтрольных ему фирм почти полмиллиарда гривен.

Альперин попытался подкупить сотрудников НАБУ. Намерения Альперина тогда разоблачил негласный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Дело о взятке давно закончили и передали в Печерский райсуд столицы. Но к рассмотрению у судей руки никак не дойдут.

Это уголовное дело Альперина не остановило. И он взялся, как утверждают следователи, за старое. По версии следствия, он выстраивал схемы перевозки грузов через границу.

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в эксклюзивном интервью рассказывает нам, как действовала теневая пирамида.

Читайте: Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении

Махинаторы работали масштабно. Создавали фиктивные компании за рубежом и под их прикрытием выписывали фальшивые счета с заниженной стоимостью. Ими они заменяли настоящие. На таможне делали вид, что не верят, и увеличивали цену товаров.

После этого организаторы схемы отправлялись в суд. Роль судей в этих сделках должна стать предметом отдельного расследования.

Схема работала годами. Круговая порука была настолько прочной, что, похоже, здесь не обходилось без покровителей из высоких столичных кабинетов.

В конце концов, убытки бюджета только по одному эпизоду дела достигли 77 млн ​​грн. это только в Одессе, и только за два года. Как расползлись схемы на других направлениях границы, еще выясняют правоохранители. СБУ обвинила Ивано-Франковскую, Львовскую и Ровенскую таможни в махинациях с растаможкой автомобилей.

Одна из самых распространенных схем здесь – фальшивая оценка состояния машины.

Украинская таможенная система настолько прогнила внутри, что ее решили перезагрузить полностью.

Руководитель обновленной таможенной службы Максим Нефедов обещает уменьшить количество нарушений уже в течении года. В первую очередь проверят грузы с частными посылками.

Еще проанализируют – почему грузы растамаживать везут за сотни километров, если это проще сделать рядом с границей. Нет ли в этих схемах финансово прикормленных таможенников.

Пока работу таможни перезагружают, крестный отец контрабанды Вадим Альперин, снова на свободе. В суде прокуроры просили для него 280 млн грн залога. Но судья сжалилась и снизила залог до 70 млн. Такие деньги у Альперина нашлись и он в очередной раз вышел из СИЗО.

Факты ICTV ранее писали о том, что известно о “крестном отце украинской контрабанды”.

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