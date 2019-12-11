Схеми Альперіна. Як працює контрабанда в Одесі

Схеми одеського бізнесмена Альперіна та чи прибере контрабанду на митницях Нефьодов.

Гучна справа на мільйони доларів. Детективи НАБУ затримують сімох митників та трьох підприємців в Києві та Одесі.

Ще одному підозрюваному вдається сховатися від детективів. А саме його – одеського бізнесмена Вадима Альперіна, слідство називає головним фігурантом справи.

Альперін вийшов з підпілля лише після того, як президент Зеленський публічно назвав його хрещеним батьком контрабанди. До того ж, пообіцяв цінний подарунок за інформацію про втікача. Після цього Альперін сам прийшов до антикорупційної прокуратури.

Розслідування його нелегальних оборудок триває вже третій рік.

Восени 2017 року детективи НАБУ заарештували на рахунках підконтрольних йому фірм майже півмільярда гривень.

Альперін спробував підкупити співробітників НАБУ. Наміри Альперіна тоді викрив негласний агент НАБУ Євген Шевченко.

Справу про хабар давно закінчили і передали до Печерського райсуду столиці. Але до розгляду у суддів руки ніяк не дійдуть.

Ця кримінальна справа Альперіна не зупинила. І він взявся, як стверджують слідчі, за старе. За версією слідства, він вибудовував схеми перевезення вантажів через кордон.

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький в ексклюзивному інтерв’ю розповідає нам, як діяла тіньова піраміда.

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Махінатори працювали масштабно. Створювали фіктивні компанії за кордоном і під їх прикриттям виписували фальшиві рахунки із заниженою вартістю. Ними вони заміняли справжні. На митниці вдавали, що не вірять, і збільшували ціну товарів.

Після цього організатори схеми відправлялися до суду. Роль суддів у цих оборудках повинна стати предметом окремого розслідування.

Схема працювала роками. Кругова порука була настільки міцною, що, схоже, тут не обходилося без покровителів з високих столичних кабінетів.

Зрештою, збитки бюджету лише за одним епізодом справи сягнули 77 млн грн.І це тільки в Одесі, і тільки за два роки. Як розповзлися схеми на інших напрямках кордону, ще з’ясовують правоохоронці. СБУ вже звинуватила Івано-Франківську, Львівську та Рівненську митниці в махінаціях із розмитненням автівок.

Одна з найбільш розповсюджених схем тут – фальшива оцінка стану машини.

Українська митна система настільки прогнила всередині, що її вирішили перезавантажити повністю.

Керівник оновленої митної служби Максим Нефьодов обіцяє зменшити кількість порушень уже протягом року. В першу чергу перевірять вантажі із приватними посилками.

Ще проаналізують – чому вантажі розмитнювати везуть за сотні кілометрів, якщо це простіше зробити поруч із кордоном. Чи немає в цих схемах фінансово підгодованих митників.

Поки роботу митниці перезавантажують, хрещений батько контрабанди Вадим Альперін, знову на волі. У суді прокурори просили для нього 280 млн грн застави. Але суддя зглянулася й знизила заставу до 70 млн. Такі гроші у Альперіна знайшлися і він вкотре вийшов із СІЗО.

Факти ICTV раніше писали про те, що відомо про “хрещеного батька української контрабанди”.