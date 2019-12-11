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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене монопольного права государственной монополии на производство спирта.

Володимр Зеленський

Владимир Зеленский подписал закон №318-IX о либерализации в сфере производства спирта и отмене монопольного права государственного Укрспирта на производство спирта.

Документ предусматривает, что госмонополия на производство спирта упразднится с 1 января 2020 года. В это же время частным предприятиям всех форм собственности позволят производить спирт в Украине. Условием производства станет получение лицензии.

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Также обязательным условием для получения лицензии будет установление круглосуточного наблюдения за местом производства.

Целью законопроекта является выведение рынка спирта из тени.

Законопроект вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Напомним, 23 октября Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины о государственном регулировании производства и оборота спирта. 3 декабря парламент его принял.

Источник: Верховная Рада

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