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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування монопольного права державної монополії на виробництво спирту.

Володимр Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування монопольного права державного Укрспирту на виробництво спирту.

Документ передбачає, що держмонополія на виробництво спирту скасується з 1 січня 2020 року. Водночас приватним підприємствам усіх форм власності дозволять виробляти спирт в Україні. Умовою виробництва стане отримання ліцензії.

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Також обов’язковою умовою для отримання ліцензії буде встановлення цілодобового спостереження за місцем виробництва.

Метою законопроекту є виведення ринку спирту з тіні.

Законопроект вводить повну лібералізацію експорту спирту з України.

Нагадаємо, 23 жовтня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту. 3 грудня парламент його ухвалив.

Джерело: Верховна Рада

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