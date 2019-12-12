Экспертиза показала правоохранителям, кто закладывал взрывчатку в авто журналиста Павла Шеремета.

Взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета закладывала волонтер и детский хирург в Охматдете Юлия Кузьменко, а помогал ей – АТОшник Андрей Антоненко.

Об этом заявил начальник криминальной полиции Евгений Коваль на экстренном брифинге силовиков об убийстве Шеремета.

По его словам, к такому выводу пришли эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины после анализа видеообразцов с видеокамер вблизи взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица.

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– Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета – это Антоненко. Лицо женского пола, которое закладывала взрывчатку – это Юлия Кузьменко, рассказали правоохранители.

В частности, выводы экспертов также подтверждают трафики мобильных телефонов Кузьменко и Антоненко.

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.