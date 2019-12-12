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Факти / Україна

Авто Шеремета мінувала дитячий хірург, допомагав атовець – слідство

Експертиза показала правоохоронцям, хто закладав вибухівку в авто журналіста Павла Шеремета.

Авто Шеремета мінувала дитячий хірург, допомагав атовець – слідство

Вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета закладала волонтерка і дитячий хірург в Охматдиті Юлія Кузьменко, а допомагав їй – АТОвець Андрій Антоненко.

Про це заявив начальник кримінальної поліції Євген Коваль на екстреному брифінгу силовиків щодо вбивства Шеремета.

За його словами, до такого висновку дійшли експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України після аналізу відеозразків із відеокамер поблизу вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи.

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– Особа чоловічої статі, що бере участь в закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета  – це Антоненко. Особа жіночої статі, яка закладала вибухівку – це Юлія Кузьменко, розповіли правоохоронці.

Зокрема, висновки експертів також підтверджують трафіки мобільних телефонів Кузьменко і Антоненка.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

Результати

Фото: Dreamstime

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