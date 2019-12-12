Президент Владимир Зеленский ожидает, что на следующем брифинге по делу убийства журналиста Павла Шеремета Министерство внутренних дел назовет заказчиков.
Правоохранители определили причастных к убийству Павла Шеремета, а заказчиков преступления правоохранители смогут назвать в ближайшем будущем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Я хочу поблагодарить сегодня всех следователей, всех прокуроров. Очень много ответов мы сегодня с вами получили. Но есть еще один вопрос – кто заказчик. Я думаю, на этот вопрос ответ найдется очень скоро. Я думаю – это будет уже последняя встреча по поводу убийства Павла Шеремета.
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Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.