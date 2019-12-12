PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский: Кто заказал Павла Шеремета – ответ найдется очень скоро

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на следующем брифинге по делу убийства журналиста Павла Шеремета Министерство внутренних дел назовет заказчиков.

Зеленский: Кто заказал Павла Шеремета – ответ найдется очень скоро

Правоохранители определили причастных к убийству Павла Шеремета, а заказчиков преступления правоохранители смогут назвать в ближайшем будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Я хочу поблагодарить сегодня всех следователей, всех прокуроров. Очень много ответов мы сегодня с вами получили. Но есть еще один вопрос – кто заказчик. Я думаю, на этот вопрос ответ найдется очень скоро. Я думаю – это будет уже последняя встреча по поводу убийства Павла Шеремета.

Читайте: Убийство Шеремета: хронология расследования, которое длится три года

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

Результаты

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Павла Шеремета: как планировали и совершили преступление
Убийство Павла Шеремета: как планировали и совершили преступление
Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию
Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию
Биография Пумы Инны Грищенко: что известно об исполнительнице убийства Шеремета
Биография Пумы Инны Грищенко: что известно об исполнительнице убийства Шеремета
Убийство Шеремета: как МВД вышло на подозреваемых
Убийство Шеремета: как МВД вышло на подозреваемых
Убийство Павла Шеремента: опасны ли ветераны для общественности
Убийство Павла Шеремента: опасны ли ветераны для общественности
Авто Шеремета минировал детский хирург, помогал – АТОшник – следствие
Авто Шеремета минировал детский хирург, помогал – АТОшник – следствие
Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий
Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий
В честь Павла Шеремета назвали сквер в Киеве
В честь Павла Шеремета назвали сквер в Киеве
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка