Правоохранители определили причастных к убийству Павла Шеремета, а заказчиков преступления правоохранители смогут назвать в ближайшем будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Я хочу поблагодарить сегодня всех следователей, всех прокуроров. Очень много ответов мы сегодня с вами получили. Но есть еще один вопрос – кто заказчик. Я думаю, на этот вопрос ответ найдется очень скоро. Я думаю – это будет уже последняя встреча по поводу убийства Павла Шеремета.