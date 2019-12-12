PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Обыск у Маруси Звиробий – что известно о волонтере

Что известно о волонтере Марусе Звиробий, имя которой прозвучало в переговорах подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, читайте в материале Фактов ICTV.

Обыск у Маруси Звиробий – что известно о волонтере

Имя волонтера Маруси Звиробий 12 декабря 2019 года неожиданно появилось в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

В полиции сообщили, что подозреваемая Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей Зверобой как сакральной жертвы.

В исполнении убийства Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

Недавно ее имя фигурировало в скандале. В дом волонтера 28 ноября с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований в связи с ее публичным обсуждением визита президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс в октябре.

Во время трансляции в соцсетях она вместе с народным депутатом Софией Федыной предположили, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Биография Маруси Звиробий

  • Маруся Звиробий – псевдоним (настоящее имя Елена Самбул (Биленька), часть которого она получила во время Революции Достоинства, а вторую – во время войны на Донбассе.
  • Зверобой живет в селе Калиновка в Васильевском районе Киевской области.
  • Высшее образование получила в одном из университетов Киева по специальности Журналистика.
  • Была волонтером во время Революции Достоинства, создала проект Помощь раненым Майдана.
  • С началом войны в 2014 году организовала общественную организацию Марусин полигон, которая занималась начальной военной подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов перед выездом на фронт.
  • Осенью 2014 года стала командиром 11-го батальона ДУК Правого сектора из Киевской области. В 2015 году начала сотрудничать с 79 бригадой ВДВ, готовя для нее новых бойцов.
  • В 2016 году стала старшим солдатом и командиром мобильной инструкторской группы десанта ВСУ Марусины медведи 199-го учебного центра ДШВ.

Читайте: Полиция назвала фамилии пятерых исполнителей убийства Шеремета

  • В 2017 году была военнослужащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, но через год вернулась в ряды Десантно-штурмовых войск.
  • Зверобой освободилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Награждена орденом Народный Герой Украины и отличием президента Украины за гуманитарное участие в антитеррористической операции.
  • Во время службы в зоне АТО познакомилась со своим мужем, от которого родила дочь Зоряну.

Напомним, 28 ноября агенты ГБР вручили Марусе Звиробий разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

Фото: marusya_zvirobiy

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий
Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий
Я всем выгодна как сакральная жертва – реакция Звиробий на переговоры подозреваемых по делу Шеремета
Я всем выгодна как сакральная жертва – реакция Звиробий на переговоры подозреваемых по делу Шеремета
Максим Микитась
ГБР пришло с обыском к экс-депутату Микитасю
ГБР открыло дело на Порошенко из-за Минских соглашений – подозревают в госизмене
ГБР открыло дело на Порошенко из-за Минских соглашений – подозревают в госизмене
Расширение полномочий и новый глава: что предусматривает перезагрузка ГБР
Расширение полномочий и новый глава: что предусматривает перезагрузка ГБР
Рада проголосовала за перезагрузку ГБР и увольнение Трубы
Рада проголосовала за перезагрузку ГБР и увольнение Трубы
труба
Перезагрузка ГБР: правую руку Трубы подозревают в получении $150 тыс. взятки
Подозрение волонтеру Марусе Зверобой не вручали – адвокат
Подозрение волонтеру Марусе Зверобой не вручали – адвокат
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка