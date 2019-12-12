Что известно о волонтере Марусе Звиробий, имя которой прозвучало в переговорах подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, читайте в материале Фактов ICTV.

Имя волонтера Маруси Звиробий 12 декабря 2019 года неожиданно появилось в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

В полиции сообщили, что подозреваемая Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей Зверобой как сакральной жертвы.

В исполнении убийства Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

Недавно ее имя фигурировало в скандале. В дом волонтера 28 ноября с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований в связи с ее публичным обсуждением визита президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс в октябре.

Во время трансляции в соцсетях она вместе с народным депутатом Софией Федыной предположили, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Биография Маруси Звиробий

Маруся Звиробий – псевдоним (настоящее имя Елена Самбул (Биленька), часть которого она получила во время Революции Достоинства, а вторую – во время войны на Донбассе.

Зверобой живет в селе Калиновка в Васильевском районе Киевской области.

Высшее образование получила в одном из университетов Киева по специальности Журналистика.

Была волонтером во время Революции Достоинства, создала проект Помощь раненым Майдана.

С началом войны в 2014 году организовала общественную организацию Марусин полигон, которая занималась начальной военной подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов перед выездом на фронт.

Осенью 2014 года стала командиром 11-го батальона ДУК Правого сектора из Киевской области. В 2015 году начала сотрудничать с 79 бригадой ВДВ, готовя для нее новых бойцов.

В 2016 году стала старшим солдатом и командиром мобильной инструкторской группы десанта ВСУ Марусины медведи 199-го учебного центра ДШВ.

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В 2017 году была военнослужащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, но через год вернулась в ряды Десантно-штурмовых войск.

Зверобой освободилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Награждена орденом Народный Герой Украины и отличием президента Украины за гуманитарное участие в антитеррористической операции.

Во время службы в зоне АТО познакомилась со своим мужем, от которого родила дочь Зоряну.

Напомним, 28 ноября агенты ГБР вручили Марусе Звиробий разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

Фото: marusya_zvirobiy