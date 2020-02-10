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Факты / Украина

Суд обязал Марусю Зверобий носить электронный браслет

Печерский районный суд Киева применил к Марусе Зверобий меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет.

В зал судебных заседаний зашли народные депутаты от фракции Европейская солидарность Мария Ионова, Яна Зинкевич, Ахтем Чийгоз, а также народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

Согласно мере пресечения, Зверобий должна носить электронный браслет до 9 апреля 2020 года.

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Также она обязана приходить по первому требованию к следователю, прокурору или в суд и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Кроме того, Зверобий запрещается без разрешения выезжать за пределы Киева и Киевской области.

Напомним, Марусе Звиробий сообщили о подозрении из-за угроз Зеленскому.

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