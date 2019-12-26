Спрашивали о Зеленском – Звиробий рассказала о допросе в ГБР

Военная Маруся Звиробий рассказала, что на допросе в Государственном бюро расследований ее спрашивали об отношении к Владимира Зеленского.

Маруся Звиробий после допроса в ГБР рассказала, что ее спрашивали о нардепе Софие Фединой, Facebook и ее отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

– Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Фединой и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или положительное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то кричит, как бешеный, – отметила Звиробий.

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Также она добавила, что по делу проходит как свидетель и сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката.

Напомним, 28 ноября агенты ГБР вручили Марусе Звиробий разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

Во время трансляции в соцсетях она вместе с народным депутатом Софией Федыной предположили, что в одной из поездок на Донбасс Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.