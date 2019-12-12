Все, что известно об убитом журналисте Павле Шеремете – читайте на Фактах ICTV.

Павел Шеремет родился в Минске 28 ноября 1971 года. Учился на историческом факультете Белорусского государственного университета. Закончив три курса, он поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского экономического университета.

Защитил дипломную работу на тему Оффшорный бизнес.

До 1992 года Павел Шеремет работал в отделе валютных операций одного из банков, был консультантом экономических программ Белорусского телевидения.

С 1994 года был автором и ведущим еженедельной аналитической программы Проспект на Белорусском телевидении. В 1996 году занимал должность главного редактора Белорусской деловой газеты. В том же году назначен заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (ОРТ, сейчас – Первый канал) и собственным корреспондентом ОРТ в Беларуси.

Павел Шеремет был противником режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

В июле 1997 года во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе был арестован по обвинению в незаконном пересечении госграницы, в получении денег от иностранных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности.

Павел Шеремет был приговорен к двум годам лишения свободы условно. В тюрьме провел три месяца.

С 1998 года переехал в Россию. После переезда стал спецкором программ Новости и Время на ОРТ.

За все время проживания в России был ведущим ежедневной аналитической программы Время, автором документальных фильмов и спецпроектов, редактором отдела политики и общества в журнале Огонек, ведущим программы Приговор на телеканале Рен ТВ и программ Прав? Да! на Общественном телевидении России.

Павел Шеремет окончательно ушел с телеканала в 2008 году. В марте 2010 года Павла Шеремета лишили белорусского гражданства.

С 2012 года вел блог журналиста в интернет-издании Украинская правда. Впоследствии стал его исполнительным директором. В июне 2015 года запустил авторский проект Диалоги на одном из телеканалов. С сентября 2015 до апреля 2016 года был ведущим на украинском радио Вести.

Является автором документальных фильмов Дикая охота и Дикая охота – 2, Чеченский дневник, Последняя высота генерала Лебедя, Казнь Саддама. Война без победителя и ряда других.

В соавторстве со Светланой Калинкиной написал книгу Случайный президент, посвященную режиму президента Беларуси Александра Лукашенко. Автор книг Питерские тайны Владимира Яковлева и Саакашвили\Грузия. Погибшие мечты.

Павел Шеремет имел ряд профессиональных наград и премий. В частности, в 2002 году стал лауреатом премии ОБСЕ за демократию и защиту прав человека в области журналистики.

Был женат на Елене Притуле – журналистке, соосновательнице и владелице интернет-издания Украинская правда.

Имел двоих детей от предыдущих браков – сына Николая и дочь Елизавету.

Погиб Павел Шеремет 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвали в центре Киева.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров Верю

Не верю Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, ранее стало известно, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.