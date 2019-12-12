Все, що відомо про вбитого журналіста Павла Шеремета – читайте на Фактах ICTV.

Павло Шеремет народився в Мінську 28 листопада 1971 року. Навчався на історичному факультеті Білоруського державного університету. Закінчивши три курси, він вступив на факультет міжнародних економічних відносин Білоруського економічного університету.

Захистив дипломну роботу на тему Офшорний бізнес.

До 1992 року Павло Шеремет працював у відділі валютних операцій одного з банків, був консультантом економічних програм Білоруського телебачення.

З 1994 року був автором і ведучим щотижневої аналітичної програми Проспект на Білоруському телебаченні. У 1996 році обіймав посаду головного редактора Білоруської ділової газети. У тому ж році призначений завідувачем білоруським бюро Громадського російського телебачення (ГРТ, зараз – Перший канал) і власним кореспондентом ГРТ у Білорусі.

Павло Шеремет був противником режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У липні 1997 року під час зйомки репортажу про ситуацію на білорусько-литовському кордоні його заарештували за звинуваченням у незаконному перетині держкордону, в отриманні грошей від іноземних спецслужб і в незаконній журналістської діяльності.

Павло Шеремет був засуджений до двох років позбавлення волі умовно. У в’язниці провів три місяці.

З 1998 року переїхав до Росії. Після переїзду став спецкором програм Новини і Час на ГРТ.

За весь час проживання в Росії був ведучим щоденної аналітичної програми Час, автором документальних фільмів та спецпроектів, редактором відділу політики та суспільства в журналі Огонек, ведучим програми Вирок на телеканалі Рен ТВ та програм Прав? Да! на Громадському телебаченні Росії.

Павло Шеремет остаточно пішов з телеканалу в 2008 році. У березні 2010 року Павла Шеремета позбавили білоруського громадянства.

З 2012 року вів блог журналіста в інтернет-виданні Українська правда. Згодом став його виконавчим директором. У червні 2015 року запустив авторський проект Діалоги на одному з телеканалів. З вересня 2015 до квітня 2016 року був ведучим на українському радіо Вєсті.

Є автором документальних фільмів Дике полювання і Дике полювання – 2, Чеченський щоденник, Остання висота генерала Лебедя, Страта Саддама. Війна без переможця і низки інших.

У співавторстві зі Світланою Калінкіною написав книгу Випадковий президент, присвячену режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Автор книг Пітерські таємниці Володимира Яковлєва і Саакашвілі\Грузія. Загиблі мрії.

Павло Шеремет мав низку професійних нагород і премій. Зокрема у 2002 році став лауреатом премії ОБСЄ за демократію і захист прав людини в галузі журналістики.

Був одружений на Олені Притулі – журналістці, співзасновниці та власниці інтернет-видання Українська правда.

Мав двох дітей від попередніх шлюбів – сина Миколу і дочка Єлизавету.

Загинув Павло Шеремет 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, підірвали в центрі Києва.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів Вірю

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.