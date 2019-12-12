Фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали и вручают им подозрение.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали.

По согласию ГПУ им вручают обоснованное подозрение. Пока неизвестно, в совершении каких именно преступлений их подозревают.

– В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения, – сообщил Арсен Аваков.

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По его словам, задержание подозреваемых является важным шагом к полному раскрытию указанного дела. Он также назвал его “итогом очень сложной и упорной работы настоящих специалистов”.

Министр добавил, что сегодня в 16.30-17.00 состоится срочный брифинг, во время которого будет предоставлена вся возможная информация о расследовании убийства Шеремета.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что дал сроки для раскрытия дела об убийстве Павла Шеремета. Если до того времени не достигнут результата, то руководство МВД сменят.

Источник: Арсен Аваков