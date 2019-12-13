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Факты / Украина

Кучма обсудил нормандский саммит с заместителем Генсекретаря ООН

Леонид Кучма обсудил с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло итоги нормандского саммита и подчеркнул, что выполнение блока безопасности Минских соглашений должно предшествовать имплементации политических вопросов.

Кучма обсудил нормандский саммит с заместителем Генсекретаря ООН

13 декабря Леонид Кучма встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Участники встречи обсудили вопросы безопасности и гуманитарных возвращения мира в Украину, а также итоги нормандского саммита.

Кучма подчеркнул, что выполнение блока безопасности Минских соглашений должно предшествовать имплементации политических вопросов.

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Также он выразил надежду относительно скорейшего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Детальное внимание уделено участию ООН в решении всех проблемных вопросов, которые имеют отношение к урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, речь шла о возможности участия миротворцев ООН, которые могли бы помочь прекратить войну, участие ООН в гуманитарных программах в Украине.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся нормандский саммит. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня на Донбассе состоится до конца 2019 года.

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