Кучма обговорив нормандський саміт із заступником Генсекретаря ООН

Леонід Кучма обговорив із заступником Генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло підсумки нормандського саміту і підкреслив, що виконання блоку безпеки Мінських угод повинно передувати імплементації політичних питань.

13 грудня Леонід Кучма зустрівся із заступником Генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудівництва Розмарі Дікарло.

Учасники зустрічі обговорили питання безпеки та гуманітарних повернення миру в Україну, а також підсумки нормандського саміту.

Кучма підкреслив, що виконання блоку безпеки Мінських угод має передувати імплементації політичних питань.

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Також він висловив сподівання щодо якнайшвидшого взаємного звільнення утримуваних осіб.

Детальну увагу приділено участі ООН у вирішенні всіх проблемних питань, які мають відношення до врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, мова йшла про можливості участі миротворців ООН, які могли б допомогти припинити війну, участь ООН у гуманітарних програмах в Україні.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.