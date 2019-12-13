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Факты / Украина

Убийство Шеремета: полиция считает организатором музыканта Антоненко

Организатором убийства Шеремета был музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, говорится в тексте подозрения медику Юлие Кузьменко.

Убийство Шеремета: полиция считает организатором музыканта Антоненко

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета был музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а непосредственным исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

Об этом говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря.

– Досудебным расследованием установлено, что Антоненко Андрей Сергеевич, 02.10.1971 года рождения, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности…, – говорится в тексте подозрения, скан-копию которого опубликовал адвокат Кузьменко Влад Добош.

В подозрении Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается как изготовитель взрывного устройства, а военнослужащая по контракту Яна Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления.

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В тексте также отмечается, что именно Кузьменко прикрепила взрывчатку к авто Шеремета, а утром на следующий день привела взрывное устройство в действие.

– Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля, – говорится в подозрении.

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

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Фото: Dreamstime

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