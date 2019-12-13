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Факти / Україна

Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка

Організатором убивства Шеремета був музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, йдеться в тексті підозри медику Юлії Кузьменко.

Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка

Організатором убивства журналіста Павла Шеремета був музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, а безпосереднім виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

Про це йдеться в тексті підозри, врученій Кузьменко під час обшуку в неї вдома у четвер, 12 грудня.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, 02.10.1971 року народження, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, поділ суспільства за принципом національної приналежності, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості…, – йдеться в тексті підозри, скан-копію якого опублікував адвокат Кузьменко Влад Добош.

У підозрі Антоненко разом з невідомими особами вказується як виробник вибухового пристрою.

Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка / 5 фотографий

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У тексті також зазначається, що саме Кузьменко прикріпила вибухівку до авто Шеремета, а вранці наступного дня задіяли вибуховий пристрій.

– Кузьменко, дочекавшись, поки вищевказаний автомобіль від’їде на безпечну відстань від неї, дистанційно задіяла вибуховий пристрій і підірвала автомобіль, – йдеться у підозрі.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

Результати

Фото: Dreamstime

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