Організатором убивства Шеремета був музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, йдеться в тексті підозри медику Юлії Кузьменко.

Організатором убивства журналіста Павла Шеремета був музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, а безпосереднім виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

Про це йдеться в тексті підозри, врученій Кузьменко під час обшуку в неї вдома у четвер, 12 грудня.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, 02.10.1971 року народження, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, поділ суспільства за принципом національної приналежності, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості…, – йдеться в тексті підозри, скан-копію якого опублікував адвокат Кузьменко Влад Добош.

У підозрі Антоненко разом з невідомими особами вказується як виробник вибухового пристрою.



















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У тексті також зазначається, що саме Кузьменко прикріпила вибухівку до авто Шеремета, а вранці наступного дня задіяли вибуховий пристрій.

– Кузьменко, дочекавшись, поки вищевказаний автомобіль від’їде на безпечну відстань від неї, дистанційно задіяла вибуховий пристрій і підірвала автомобіль, – йдеться у підозрі.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.