Что известно об Андрее Антоненко из группы Riffmaster, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, читайте на сайте Факты ICTV.

Андрей Антоненко – основатель украинской группы Riffmaster, которую создали в 2003 году. Идеей основания коллектива стало большое количество авторского материала, который концептуально отличался от основных направлений других проектов, в которых участвует Андрей (ADEM, DAZ Machine).

Андрей Антоненко более известный под псевдонимом Riffmaster. Именно он является автором песни Тихо прийшов, тихо пішов.

– С первых дней войны он помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил специальных операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций, – именно так о нем отзывается Петр Порошенко.

Кроме музыкальной карьеры, Антоненко участвовал в военных действиях и является сержантом Сил спецопераций.

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12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Затем на странице Антоненко появился пост с сообщением об обысках в его доме.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что дал сроки для раскрытия дела об убийстве Павла Шеремета. Если до того времени не достигнут результата, то руководство МВД сменят.