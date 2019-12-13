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Факты / Украина / Общество

Отключение аналогового телевидения в Украине перенесли на июнь 2020

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес полное отключение аналогового вещания до 30 июня 2020 года.

Телебачення

Нацсовет 12 декабря согласовал без замечаний проект постановления Кабмина О внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины, разработанный администрацией Госслужбы специальной связи и защиты информации.

Это значит, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей продолжат до 30 июня 2020 года.

Читайте: Кодирование спутникового ТВ: дата и список телеканалов

До этой даты будут использовать аналоговый стандарт те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с РФ (на севере страны и в Херсонской области, на линии разграничения и временно оккупированных территориях), а также местные ТРК, не получившие лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Напомним, с 20 января 2020 года 23 крупнейшие украинские каналы закодируют спутниковый сигнал. Кодирование коснется всех, кто пользуется спутниковым типом приема и не платит абонплату.

Источник: Нацрада

Фото: Dreamstime

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