Кодирование каналов – что ожидает украинцев и сколько за это придется платить

Коммерческий директор Digital & PayTV StarLightMedia рассказал, что произойдет с украинским ТВ после кодирования спутникового сигнала крупнейшими каналами.

С 20 января 2020 года 23 крупнейшие украинские каналы закодируют спутниковый сигнал. Кодирование коснется всех, кто пользуется спутниковым типом приема и не платит абонплату. Уже сейчас такие пользователи периодически видят на экранах своих телевизоров предупреждения об отключении.

Факты ICTV пообщались с Николаем Фаенгольдом, коммерческим директором дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia. Он пояснил, зачем каналы пошли на такой шаг, как изменится украинское телевидение после кодирования, что произойдет с мошенниками и сколько придется платить за просмотр самых популярных каналов.

– Спутниковый сигнал кодируют сразу четыре крупнейшие медиагруппы. Почему они идут на этот шаг?

– Это давно необходимый и обязательный для медиагрупп шаг в телеиндустрии. Прежде всего, это требование правообладателей – защита авторского права и контента.

Сегодня иностранный фильм, который мы покупаем и транслируем на наших каналах, доступен в зоне всего покрытия спутника, в том числе и за пределами Украины.

А по нашим обязательствам, мы должны транслировать его только на территории Украины. Соответственно, кодирование позволит нам в дальнейшем покупать более интересный контент. Кроме того, это усилит нашу позицию в борьбе с незаконными ретрансляцией каналов и использованием контента.

– Мы сможем дать зрителю более интересный и качественный продукт. В частности, в этот период произойдет переход каналов на HD-версии. Люди, у которых есть современный телевизор, смогут смотреть наши телеканалы в HD. Изображение будет намного лучше.

– Когда каналы начнут транслировать в HD?

– HD-версии должны быть доступны в первом квартале 2020 года. Мы готовимся и делаем все возможное, чтобы это совпало с моментом кодирования каналов.

Для того, чтобы те абоненты, которые будут переходить на новый сигнал, сразу смотрели нас в HD. Кстати, М1 и М2 уже в HD-качестве в части ОТТ-провайдеров.

– Что необходимо зрителю для приема нас в HD? Телевизор, который поддерживает HD-сигнал, и провайдер, технологии которого позволяют его принимать.

Среди них ОТТ-провайдеры, спутниковые DTH-провайдеры, IPTV и цифровое кабельное телевидение. Но лучше – позвонить и сначала спросить у провайдера, будет ли он предоставлять доступ к HD.

– По подсчетам, около 4 млн домохозяйств пользуются услугами бесплатного спутника. Куда они перейдут после кодирования?

– Проводились исследования, по результатам которых около 50% домохозяйств перейдут к платным сервисам – ОТТ, IPTV, кабельное или платное спутниковое ТВ. Еще около 50% будут использовать Т2, которое позволит смотреть те же каналы, но в худшем качестве.

– Почему украинец будет платить за телевидение?

– У вас появляется гарантированная услуга. Когда ты кому-то платишь деньги, он несет ответственность за качество сигнала. Когда у тебя бесплатное спутниковое ТВ и ты звонишь мастеру, не всегда получается решить проблему. Здесь у тебя есть круглосуточная поддержка, call-сервисы. Ты платишь деньги, соответственно, можешь требовать качество предоставления услуг.

Согласно исследованию, более 50% домохозяйств уже купили хотя бы один плоский телевизор. Хочется на нем смотреть более качественную картинку – они же вложили деньги. После кодирования HD-изображение будет доступно везде, кроме аналогового кабельного сигнала.

Также есть дополнительные сервисы. Когда мы говорим об ОТТ-сервисах, там доступны онлайн-кинотеатры, запись программ. Теперь есть повод обратить на них внимание и использовать.

Многие сервисы предоставляют бесплатный доступ в течение семи дней, другие – за 1 грн при условии регистрации карты. Есть целый спектр возможностей. Я бы не терял время, а пробовал.

– На самом деле, мы ментально к этому уже готовы. Посмотрите, как много стран, куда мы приезжаем и удивляемся, что не можем рассчитаться телефоном. Мы привыкли к технологиям, а к технологическому телевидению – еще нет. Этот переход также увеличит количество людей, которые начнут использовать современные технологии.

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– Сейчас в Украине только два провайдера спутникового телевидения – Viasat и ExtraTV, а средняя цена их услуг – 49 грн в месяц. Изменится это после кодирования сигнала?

– Разумеется, наш рынок привлекает внимание платных спутниковых систем, ведь более 4 млн домохозяйств предстанут перед выбором, куда перейти. Население некоторых европейских стран, на территории которых работают спутниковые провайдеры, меньше 4 млн.

По количеству домохозяйств – это интересно и привлекает. Но когда мы говорим об экономике, возникают вопросы. Средняя стоимость абонплаты – 49 грн в месяц, а это $2.

– В следующем году, по заявлениям провайдеров, услуги стартуют примерно с $3-3,5, то есть 80-90 грн – минимальный набор базовых услуг. Когда мы говорим о 80-90 грн, важно понять, что эта сумма значит. Я недавно был в химчистке. Сдать туда куртку стоило значительно дороже, чем плата за телевидение в месяц. Друг привел мне замечательный пример с фотографией – сделать одно мгновенное фото на документы тоже стоит дороже, чем пакет ТВ-услуг. Но специально для тех, кто готов платить, мы оставляем доступ к Т2, ведь за него платят медиагруппы, а не пользователи.

К слову, ранее мы писали о нелегальных способах просмотра и мошеннических схемах после кодирования спутникового телевидения.