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Факти / Україна / Суспільство

Вимкнення аналогового телебачення в Україні перенесли на червень 2020

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перенесла повне вимкнення аналогового мовлення до 30 червня 2020 року.

Телебачення

Нацрада 12 грудня погодила без зауважень проект постанови Кабміну Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, розроблений адміністрацією Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Це означає, що термін використання в Україні аналогового сигналу для окремих категорій мовників продовжать до 30 червня 2020 року.

Читайте: Кодування супутникового ТБ: дата та список телеканалів

До цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, які працюють на територіях, що межують з РФ (на півночі країни та в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях), а також місцеві ТРК, які не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

Нагадаємо, з 20 січня 2020 року 23 найбільші українські канали закодують супутниковий сигнал. Кодування торкнеться всіх, хто користується супутниковим типом прийому і не сплачує абонплату.

Джерело: Нацрада

Фото: Dreamstime

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