PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ЄС на півроку продовжив санкції проти Росії

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти РФ, запроваджені у відповідь на порушення територіальної цілісності України, ще на півроку.

ЄС на півроку продовжив санкції проти Росії

Санкції ЄС проти РФ продовжили на шість місяців – до 15 березня 2020 року.

– Ці заходи полягають в заморожування активів та обмеженні поїздок. Нині вони діють щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб, – йдеться у повідомленні Євроради.

Інші санкції ЄС, які були введені проти російської влади, були також направлені на окремі сектори економіки РФ. Вони діють до 31 січня 2020 року.

Читайте: Німеччина відмовилася зняти санкції з Росії

Обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму діють до 23 червня 2020 року.

Нагадаємо, ЄС в 2014 році запровадив санкції проти РФ після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі, а потім неодноразово їх продовжував.

Джерело: consilium.europa.eu

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський
Зеленський відповів Путіну на “Сребреницю”: Різанини на Донбасі не буде
Зеленський: Якщо буде стіна з Донбасом – ми втратимо цю територію
Зеленський: Якщо буде стіна з Донбасом – ми втратимо цю територію
олег сенцов
Як би я не ненавидів Путіна, вдячний йому, що він нас об’єднав – Сенцов
Зеленський закликав Європу продовжити санкційний тиск на Росію
Зеленський закликав Європу продовжити санкційний тиск на Росію
Хакери збували росіянам секретну військову інформацію
СБУ затримала хакерів, що збували росіянам секретну військову інформацію
Кремль очікує, що “Зеленський зупинить війну на Донбасі” – Лавров
Кремль очікує, що “Зеленський зупинить війну на Донбасі” – Лавров
Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні
Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні
У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена
У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка