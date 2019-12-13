ЄС на півроку продовжив санкції проти Росії

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти РФ, запроваджені у відповідь на порушення територіальної цілісності України, ще на півроку.

Санкції ЄС проти РФ продовжили на шість місяців – до 15 березня 2020 року.

– Ці заходи полягають в заморожування активів та обмеженні поїздок. Нині вони діють щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб, – йдеться у повідомленні Євроради.

Інші санкції ЄС, які були введені проти російської влади, були також направлені на окремі сектори економіки РФ. Вони діють до 31 січня 2020 року.

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Обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму діють до 23 червня 2020 року.

Нагадаємо, ЄС в 2014 році запровадив санкції проти РФ після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі, а потім неодноразово їх продовжував.

Джерело: consilium.europa.eu