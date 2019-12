Трамп возмущен из-за отсутствия европейской помощи для Украины

Дональд Трамп в своем Twitter выразил удивление по поводу отсутствия надлежащей помощи Украине от европейских стран.

I also have constantly asked, “Why aren’t Germany, France and other European countries helping Ukraine more? They are the biggest beneficiaries. Why is it always the good ol’ United States?” The Radical Left, Do Nothing Democrats, never mention this at their phony hearing!

