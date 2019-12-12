$300 млн на помощь Украине: Конгресс США поддержал оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет на сумму $738 млрд.

Конгресс США одобрил законопроект о государственной обороне на сумму $738 млрд.

Проект закона поддержали 377 конгрессменов против 48.

Читайте: В Конгрессе США приняли резолюцию, осуждающую возвращение России в G7

В частности, в нем предусмотрена помощь Украине в виде $300 млн. В программу включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

После поддержки в Сенате, документ будет передан на подпись президента США Дональду Трампу.

Также в проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в энергетическом проекте Северный поток 2.

Ранее Факты ICTV писали, что США перекинут 20 тыс. военнослужащих для масштабных учений в Европе в 2020 году.