Двое суток на Донбассе: погиб боец ООС, еще трое ранены

Бойцы Операции объединенных сил понесли потери в течение двух последних суток. На Донбассе погиб один военнослужащий, несколько получили ранения.

В течение субботы, 14 декабря, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, всего боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, еще три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

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Также бойцы понесли потери в воскресенье, 15 декабря. В результате шести обстрелов врага был ранен один украинский военнослужащий.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина вернется к идее размещения миротворцев на Донбассе, если возможности в рамках Минских договоренностей будут исчерпаны.