Дві доби на Донбасі: загинув боєць ООС, ще трьох поранено

Бійці Операції об’єднаних сил зазнали втрат протягом двох останніх діб. На Донбасі загинув один військовослужбовець, декілька отримали поранення.

Протягом суботи, 14 грудня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів загинув військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил, загалом бойовики вісім разів відкривали вогонь у бік позицій українських військ.

П’ять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, ще три обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

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Також бійці зазнали втрат у неділю, 15 грудня. У результаті шести обстрілів ворога було поранено одного українського військовослужбовця.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна повернеться до ідеї розміщення миротворців на Донбасі, якщо можливості в рамках Мінських домовленостей будуть вичерпані.`