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Факты / Украина

Продажа земли иностранцам и крупным агрохолдингам ограничат до референдума

Ко второму чтению законопроекта о рынке земли планируют подготовить норму, которая запретит продажу угодий иностранцам.

ринок землі

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что иностранцев не собираются допускать к рынку земли в каком-либо формате.

По его словам, еще до референдума планируют ввести запрет на продажу земли иностранцам, который подготовят ко второму чтению законопроекта Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

– Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров, – сообщил Мушак.

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Также хотят уменьшить концентрацию угодий в одних руках. Рассматривается возможное снижение нормы до 5-50 тыс. гектаров.

Для избежания спекулятивных операций в первые годы после открытия рынка земли предлагают ограничить перепродажу угодий с помощью дополнительных налогов.

Советник премьер-министра считает, что голосовать за указанный проект закона необходимо уже на этой неделе.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что открытие рынка земли должно принести 9 млрд грн в бюджет Украины уже в 2020 году.

Источник: Алексей Мушак

Фото: Dreamstime

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