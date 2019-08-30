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Факты / Украина / Политика

Денис Малюська возглавил Минюст. Что о нем известно

Денис Малюська назначен министром юстиции. Кто этот политик и чем занимался раньше, читайте на Фактах ICTV.

Денис Малюська возглавил Минюст. Что о нем известно

Денис Малюська получил образование сначала в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на специальности Правоведение, а в 2016 году окончил Университет Лондона (магистр права, LLM).

Его профиль – регулирование предпринимательской деятельности, споры и банкротства. В 2004 году основал адвокатское объединение Бизнес-право, год спустя создал и возглавил ООО Радник Прес, которое занимается издательским делом.

С 2010 года и вплоть до решения идти в народные депутаты Малюська работал консультантом по развитию частного сектора Всемирного банка. Среди прочего, он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.

Работал в International Finance Corporation, Agriteam Canada и Офисе эффективного регулирования.

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На парламентских выборах избран народным депутатом от партии Слуга народа.

29 августа Денис Малюська стал министром юстиции Украины.

Напомним, состав Кабинета министров был утвержден во время первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Фото: Denis Malyuska

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