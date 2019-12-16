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Факты / Украина / Политика

Цены на бензин снизятся – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что цены на бензин будут снижаться, но это зависит от нескольких факторов.

Цены на бензин снизятся – Гончарук

Сейчас в Украине цены на бензин уменьшаются. Но, как отметил Алексей Гончарук в эфире Свободы слова на ICTV, это снижение будет зависеть от того, насколько быстро удастся стимулировать конкуренцию на рынке.

– Конечно, цены на бензин должны уменьшится чуть ли не на 2 грн. Но в среднем бензин в Украине должен стоить $1,10. Однако цены определяет рынок, – сказал премьер.

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Алексей Гончарук также отметил, снижение цен на топливо зависит от двух составляющих.

– Во-первых, в Украине есть большой теневой сектор, то есть заправочные станции, которые работают вне закона. Вторая важная составляющая – Антимонопольный комитет, отвечающий за конкуренцию на рынках и от его работы многое зависит, – добавил премьер-министр.

Ранее Факты ICTV писали, что Минэкономики выяснит, почему не снижаются цены на топливо.

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