В Киеве планируют перестроить хрущевки до 2040 года

Пятиэтажные хрущевки, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам.

По словам начальника коммунальной организации Институт Генерального плана города Киева Сергея Борневицкого, методика переселенияс хрущевок очень простая.

Она предусматривает или реконструкцию и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселение жителей, снос зданий и на их месте строительство в том же микрорайоне домов повышенной этажности.

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Сергей Борневицкий также добавил, что жителям хрущевок будут передавать в собственность новые квартиры с большим коэффициентом, например, площади.

Но для внедрения соответствующих изменений нужно менять законодательство.

Ранее Факты ICTV писали, что Минрегион предложил новую схему реконструкции хрущевок.