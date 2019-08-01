Реновация одной хрущевки – 10 млн грн: начнут ли реконструкцию и пример Европы

На сегодня почти 80% жилья в нашей стране в плохом состоянии. Хуже всего ситуация в Одессе, а вот количество опасных сооружений в столице до сих пор не известна – инвентаризацию проведут лишь в следующем году.

Грибок, плесень, трещины – привычная картина для большинства хрущевок и панельных домов.

Есть несколько вариантов, как решить этот вопрос, в частности можно использовать и европейский опыт. Однако, для этого необходимы изменения в законодательстве.

Грибок и плесень опасны для жизни.

В таких домах болеют всем, и туберкулезом, и онко болезнями.

В Европе старым домам дают вторую жизнь. Реновация одной хрущевки потянет на 8-10 миллионов гривен. Поэтому без инвесторов или государственных средств не обойтись. Владельцы должны финансировать только часть работ.

Смотрите: В Украине будут сносить хрущевки: причины и куда переселят людей

Начать реконструкцию или отселения можно только при полном согласии всех жильцов. Что почти нереально. В Минрегионе уже разработали законопроект, где предложили снизить эту планку до 75%.

К слову, Николаеву грозит техногенная авария из-за старых труб и очистных сооружений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.