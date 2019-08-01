Реновация одной хрущевки – 10 млн грн: начнут ли реконструкцию и пример Европы
На сегодня почти 80% жилья в нашей стране в плохом состоянии. Хуже всего ситуация в Одессе, а вот количество опасных сооружений в столице до сих пор не известна – инвентаризацию проведут лишь в следующем году.
Грибок, плесень, трещины – привычная картина для большинства хрущевок и панельных домов.
Есть несколько вариантов, как решить этот вопрос, в частности можно использовать и европейский опыт. Однако, для этого необходимы изменения в законодательстве.
Грибок и плесень опасны для жизни.
В таких домах болеют всем, и туберкулезом, и онко болезнями.
В Европе старым домам дают вторую жизнь. Реновация одной хрущевки потянет на 8-10 миллионов гривен. Поэтому без инвесторов или государственных средств не обойтись. Владельцы должны финансировать только часть работ.
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Начать реконструкцию или отселения можно только при полном согласии всех жильцов. Что почти нереально. В Минрегионе уже разработали законопроект, где предложили снизить эту планку до 75%.
К слову, Николаеву грозит техногенная авария из-за старых труб и очистных сооружений.