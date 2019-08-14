Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает проводить реконструкцию хрущевок при согласии большинства жильцов.

Проект закона О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда предлагает восстанавливать хрущевки если не менее 75% собственников жилья и жильцов микрорайона выразят свое согласие.

В действующем законе согласие на реконструкцию здания должны дать 100% жильцов дома.

– То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение, – объяснил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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Законопроект также предлагает расширить список возможных источников финансирования реконструкции хрущевок, разрешить обновлять указанные здания различной этажности и определить алгоритм принятия решения о сносе дома или его реконструкции.

Проект закона должен на практике запустить процесс восстановления устаревшего жилья в Украине.

К слову, на ремонт 26 дверей Центрального железнодорожного вокзала Киева планируют потратить более 3,5 млн грн.