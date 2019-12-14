РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ – Епифаний

РПЦ придется признать автокефалию Православной церкви Украины, однако она может сделать это последней.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время брифинга заявил, что в 2020 году ожидает признания ПЦУ еще несколькими поместными церквями.

Он считает, что РПЦ также придется признать автокефалию Православной церкви Украины.

– Но она (РПЦ – Ред.) будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от остальных поместных православных церквей – Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность, – сказал Епифаний.

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Митрополит не стал уточнять, какие именно церкви готовятся признать ПЦУ в 2020 году, чтобы не облегчать работу тем, кто этому противостоит.

Он добавил, что во время Собора Православной церкви Украины иерархи выразили благодарность церквям, которые признали автокефалию ПЦУ.

К слову, митрополит Епифаний объявил о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.