Епифаний сообщил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Во время заседания Архиерейского Собора Православной Церкви Украины в Киеве митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации структур Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

О первых результатах собора, который посвящен годовщине создания Украинской православной церкви, сообщил у себя на Facebook-странице заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

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Напомним, 15 декабря 2018 года состоялось официальное создание Православной церкви Украины.

Во время объединительного собора с участием иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и двух иерархов УПЦ Московского патриархата предстоятелем Украинской православной церкви был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Фото: Михайловский Златоверхий монастирь