Таможенников на Bentley уволят, остальные пройдут переаттестацию – Нефедов

Председатель государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал переаттестацию всего персонала.

В 2020 году работников Государственной таможенной службы ждет переаттестация. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил Максим Нефедов.

– У меня есть десятки таможенников, которые обладают Bentley. Я не хочу повышать им зарплаты, я хочу таких людей увольнять со службы как минимум, а как максимум – ими будет заниматься уже новый Антикоррупционный суд, – сказал Нефедов.

Читайте: Во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей – Нефедов

По словам Максима Нефедова, те работники, которые пройдут переаттестацию, могут рассчитывать на существенное повышение зарплат:

– Кто проходит с точки зрения как профессиональных качеств, так и доброчестности, – могут рассчитывать на достаточно существенное повышение зарплат. Я очень хотел бы, чтобы к концу года зарплата рядового инспектора сравнялась с зарплатой таможенного брокера.

Напомним, с 8 декабря в Украине заработала новая таможня. Все, что нужно о ней знать, читайте в нашем материале.