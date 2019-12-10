Во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей – Нефедов

При запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.
Новая таможня начала свою работу с 8 декабря. Во время ее запуска уволили 80% руководителей.
Об этом во время презентации новой таможни заявил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
– В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена, – рассказал Нефедов.
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Он также отметил, что всего освободили около 500 старых одиозных руководителей.
К слову, ранее украинская таможня запустила онлайн-систему жалоб. Рассматривают обращения в течение пяти дней.
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