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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей – Нефедов

При запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.

Во время перезапуска таможни уволили 80% руководителей – Нефедов

Новая таможня начала свою работу с 8 декабря. Во время ее запуска уволили 80% руководителей.

Об этом во время презентации новой таможни заявил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

– В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена, – рассказал Нефедов.

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Он также отметил, что всего освободили около 500 старых одиозных руководителей.

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