Новая таможня полноценно начинает работать с 8 декабря. Для чего внедряются изменения на таможне Украины и что изменится – читайте на Фактах ICTV.

Кабинет министров принял распоряжение о запуске Новой таможни 4 декабря. Но запускают ее в выходной день, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы.

Для чего запускают Новую таможню

Задача таможни – эффективно и прозрачно продавать изъятое имущество, а все вырученные средства от этого направлять в государственный бюджет.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, от начала 2019 года на складах таможни сохраняется товаров на сумму около 840 млн грн. Это имущество сейчас никому не принадлежит. От большей его части владельцы добровольно отказались в пользу государства.

Что это даст

Новая таможня должна помочь остановить контрабанду, полностью трансформировать таможенную сферу и обновить кадровый состав.

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Что изменится

Согласно распоряжению, полномочия переходят от Государственной фискальной службы к Государственной таможенной службе, которая будет заниматься администрированием таможенных платежей.

Кроме того, Кабмин утвердил Порядок реализации изъятого имущества на таможенных аукционах.

Его будут продавать исключительно через е-аукционы ProZorro.Продажи. Это уравняет в правах и возможностях всех участников торгов, а также упростит обращение товаров, которые залежались и хранятся на складах таможни.

После введения Новой таможни через электронные аукционы ProZorro.Продажи будут реализовывать:

товары, которые хранятся на складах таможни, за которыми владелец не обратился до истечения сроков хранения;

товары, которые были обнаружены во время таможенного контроля в зонах таможенного контроля и владелец которых неизвестен;

товары, помещенные в режим отказа в пользу государства;

товары, которые быстро портятся и имеют ограниченный срок хранения.

К слову, ранее украинская таможня запустила онлайн-систему жалоб. Рассматривают обращения в течение пяти дней.