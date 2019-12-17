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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ разрешил гражданам ставить подпись в электронных документах

Украинцы смогут подписывать банковские документы, используя стилус на электронном сенсорном устройстве.

Стилус

В НБУ рассказали, что упрощение процедуры подписания банковских документов в электронном виде является актуальным вопросом в Украине, ведь не так много граждан используют электронные подписи.

Поэтому Нацбанк принял постановление, которое позволяет клиентам банков подписывать документы в электронном виде с помощью стилуса с 17 декабря 2019 года.

То есть украинцы смогут ставить свою подпись в электронном документе.

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Такое решение позволит быстро подписывать необходимые документы и не тратить на это лишнюю бумагу.

В НБУ считают, что внедрение указанной модели позволит:

  • улучшить условия обслуживания физлиц банками;
  • оптимизировать документооборот;
  • построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами.

К слову, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сейчас ведется работа над проектом, который позволит украинцам получать зарплату в любом банке.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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