НБУ разрешил гражданам ставить подпись в электронных документах

Украинцы смогут подписывать банковские документы, используя стилус на электронном сенсорном устройстве.
В НБУ рассказали, что упрощение процедуры подписания банковских документов в электронном виде является актуальным вопросом в Украине, ведь не так много граждан используют электронные подписи.
Поэтому Нацбанк принял постановление, которое позволяет клиентам банков подписывать документы в электронном виде с помощью стилуса с 17 декабря 2019 года.
То есть украинцы смогут ставить свою подпись в электронном документе.
Читайте: В НБУ назвали ожидаемую инфляцию по итогам 2019
Такое решение позволит быстро подписывать необходимые документы и не тратить на это лишнюю бумагу.
В НБУ считают, что внедрение указанной модели позволит:
- улучшить условия обслуживания физлиц банками;
- оптимизировать документооборот;
- построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами.
К слову, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сейчас ведется работа над проектом, который позволит украинцам получать зарплату в любом банке.