НБУ разрешил гражданам ставить подпись в электронных документах

Украинцы смогут подписывать банковские документы, используя стилус на электронном сенсорном устройстве.

В НБУ рассказали, что упрощение процедуры подписания банковских документов в электронном виде является актуальным вопросом в Украине, ведь не так много граждан используют электронные подписи.

Поэтому Нацбанк принял постановление, которое позволяет клиентам банков подписывать документы в электронном виде с помощью стилуса с 17 декабря 2019 года.

То есть украинцы смогут ставить свою подпись в электронном документе.

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Такое решение позволит быстро подписывать необходимые документы и не тратить на это лишнюю бумагу.

В НБУ считают, что внедрение указанной модели позволит:

улучшить условия обслуживания физлиц банками;

оптимизировать документооборот;

построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами.

К слову, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сейчас ведется работа над проектом, который позволит украинцам получать зарплату в любом банке.