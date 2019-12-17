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Факты / Украина / Политика

С 2020 года украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты

Команда Дмитрия Дубилет в сотрудничестве с Минфином и НБУ работает над проектом, который призван побороть “зарплатное рабство” в Украине.

Дмитро Дубілет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о проекте, над которым начала работу его команда. Суть проекта заключается в отмене “зарплатного рабства”, когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты на конкретный банк, не спрашивая мнение сотрудника.

– По закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки.

Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают, – объясняет министр.

Дубилет хочет ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не будет требовать от бухгалтеров лишней работы.

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– Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически переадресовывает деньги, куда надо, – отметил политик.

Таким образом украинцы получат больше свободы и лучший сервис, а банковская индустрия будет развиваться более качественно за счет повышения конкуренции. Реализовать проект планируют до 2020 года.

– Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка, – предположил Дубилет.

Факты ICTV ранее писали о том, что Дубилет планирует объединить 50 правительственных call-центров в один.

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