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Факты / Украина

Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.

Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей

По состоянию на 16.00 правоохранители отчитались о 26 задержанных под Верховной Радой.

Все они участники митинга против принятия закона о рынке земли, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, в результате столкновений 17 стражей порядка получили повреждения, двоих из них пришлось госпитализировать.

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– Я думаю, что эта цифра может меняться, – добавил Шкиряк.

Напомним, под Радой драка между протестующими и правоохранителями произошла после того, как полиция разобрала палатки участников акции. Активисты начали бросать в сторону стражей порядка камни и пластиковые бутылки.

Фото: Tatiana Sergeevna

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