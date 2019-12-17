Под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, в частности активисты выступают против рынка земли. Вследствие протестов есть пострадавшие, в том числе двое полицейских оказались в больнице.

На митинги под Верховную Раду пришли несколько организаций. Сначала отасовки произошли возле станции метро Арсенальная. Причиной послужило то, что правоохранители отказались пропускать колонну тракторов к Верховной Раде.

На пересечении улиц Липской и Грушевского произошли стычки между полицией и представителями националистических организаций.

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Причиной послужил запрет правоохранителей на установку палаток на улице Грушевского.

Вследствие протестов двое полицейских были госпитализированы, одного из активистов задержали.

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Фото: Национальный Корпус