PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой

На Грушевского задерживают протестующих, которые начали столкновения со стражами порядка.

В полицию полетели камни и дымовые шашки. Новые столкновения под Радой

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского.

Там представители полиции и Нацгвардии разобрали и вынесли с места проведения акции военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ на это в правоохранителей полетели камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Кто-то использовал слезоточивый газ – однако неизвестно против кого – правоохранителей или протестующих.

Читайте: Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)

В настоящее время агрессивных участников акции задерживают.

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Фото: Pavlovskynews

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

верховна рада
Реестр педофилов и правовая помощь: повестка дня Рады 18 декабря
Кому митинг, а кому бизнес – сеть повеселила предприимчивая женщина под Радой
Кому митинг, а кому бизнес – сеть повеселила предприимчивая женщина под Радой
Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук
Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук
Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)
Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)
В Раде заблокирована трибуна – утреннее заседание закрыли
В Раде заблокирована трибуна – утреннее заседание закрыли
Потасовки под Радой: двое полицейских в больнице, задержан протестующий
Потасовки под Радой: двое полицейских в больнице, задержан протестующий
Пласт и скаутские организации получат госфинансирование – закон
Пласт и скаутские организации получат госфинансирование – закон
Митинг под Радой – в ход пошел слезоточивый газ
Митинг под Радой – в ход пошел слезоточивый газ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка