На Грушевского задерживают протестующих, которые начали столкновения со стражами порядка.

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского.

Там представители полиции и Нацгвардии разобрали и вынесли с места проведения акции военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ на это в правоохранителей полетели камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Кто-то использовал слезоточивый газ – однако неизвестно против кого – правоохранителей или протестующих.

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В настоящее время агрессивных участников акции задерживают.

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Фото: Pavlovskynews