Полиция отпустила 26 задержанных митингующих под Радой

Полиция отпустила 26 человек, которые были задержаны в результате столкновений под Верховной Радой.

Требовали отпустить задержанных представители Национального корпуса и других организаций. Они приехали в Печерский райотдел милиции.

Отпускали всех по два-три человека каждые 7-10 минут.

После этого представители Нацкорпусу решили вернуться под Верховную Раду.

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Напомним, 17 декабря возле здания парламента происходило несколько акций протеста. Митингующие выступали против открытия рынка земли.

Между правоохранителями и участниками акции произошли столкновения, в результате которых пострадали 17 полицейских. Полиция открыла уголовное производство.

Подробнее о том, что и почему происходит под Радой, читайте в нашем материале.