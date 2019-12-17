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Факты / Украина

Полное видео разгона протестующих под Радой

на улице Грушевского произошли столкновения активистов и правоохранителей. Полное видео разгона протестующих под Радой – смотрите на Фактах ICTV.

Полное видео разгона протестующих под Радой

17 декабря у здания Верховной Рады состоялись несколько митингов, которые не обошлись без столкновений с полицией.

Под стены парламента прибыло большое количество правоохранителей.

Читайте: Что происходит под Верховной Радой (ОНЛАЙН)

На видео видно, как полицейские убирают палатки активистов и проводят задержания.

В результате столкновений 17 полицейских пострадали, двое в больнице. Около 26 протестующих были задержаны.

Напомним, во время столкновений в полицейских бросали камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Кто-то использовал слезоточивый газ, но неизвестно, против кого – правоохранителей или протестующих.

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