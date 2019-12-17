Под Верховной Радой проходит сразу несколько митингов, а Разумков досрочно закрыл заседание парламента. Чего требуют протестующие, из-за чего начались столкновения и чем это может закончиться – в материале Фактов ICTV.

17 декабря началась последняя сессионная неделя в Верховной Раде. Парламентарии должны рассмотреть изменения в Избирательный кодекс и Конституцию, а также, возможно, открытие рынка земли.

Кто митингует под Радой?

Утром под зданием парламента развернулось сразу несколько акций протеста:

под флагами партий Свобода, Батькивщина, Аграрной партии и Нацкорпуса митингуют против открытия рынка земли;

члены организации Авто Евро Сила пришли напомнить, что ожидают упрощенную систему растаможки авто на еврономерах. К слову, после митинга под Радой они обещают переместиться под стены Кабмина;

представители профессиональных объединений требуют не допустить полной приватизации государственных предприятий;

отдельная группа протестующих выступает против принятия законопроекта №0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, который якобы уничтожает свободу вероисповедания. Митингующие называют себя защитниками христианских ценностей.

Напротив парламента установили сцену, а общее количество протестующих – около 2 тыс.











Разбитые окна, сорванное заседание и пострадавшие правоохранители: что и почему происходит под Радой / 3 фотографии

Вследствие большого скопления людей улицу Михаила Грушевского перекрыли, а для контроля за соблюдением порядка к стенам Рады прибыло большое количество правоохранителей. В частности, полицейские, представители полиции диалога, сотрудники ГСЧС, нацгвардейци, а также кинологи и взрывотехники.

– Это последняя турбонеделя в этом году. И очень много незакрытых вопросов у тех, кто митингует. Все совпало во времени, – объясняет политолог Александр Антонюк.

По его словам, причина митингов, в том числе, из-за недостаточной коммуникации между властью и обществом.

Почему начались столкновения?

Если сначала акции проходили спокойно, то ближе к обеду начались стычки.

Сначала потасовки произошли возле станции метро Арсенальная. Причиной послужил отказ правоохранителей пропускать колонну тракторов к Верховной Раде.

Потом полиция пыталась предотвратить попытки митингующих установить палатки на проезжей части.

Когда правоохранители пытались остановить протестующих, началась толкучка, митингующие даже облили полицейских зеленкой, бросали в них камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки.

В результате 17 полицейских пострадали, двое в больнице, около 26 протестующих задержаны.

СМИ также сообщают, что в столкновениях от слезоточивого газа пострадали двое журналистов – Виктория Рощина и Алексей Никулин.

Кроме того, в гостинице Киев выбили окна, а входы и выходы из здания Рады перекрыли сотрудники Управления государственной охраны.

К чему это привело?

Спикер парламента Дмитрий Разумков досрочно завершил утреннее заседание Рады. Оппозиционные партии, которые не поддерживают открытие рынка земли, заблокировали трибуну и не дали продолжать работу. В результате Разумков предложил собрать внеочередное заседание аграрного комитета.

– У нас достаточно напряженная ситуация в стенах Верховной Рады и за ее пределами. Есть предложение от всех фракций и депутатских групп – сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитета.

Спикер отметил, что заседание будет организационным, а правки на нем рассматривать не будут. Напомним, ко второму чтению в законопроект о рынке земли поступило около 5 тыс. поправок.

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Политолог подчеркивает – митинги показывают, что это вопрос, с которым не стоит спешить. И, возможно, рассмотрение законопроекта отсрочат.

– Похоже на то, что законопроект может быть не проголосован на этой неделе. Для законодателей это сигнал, что нужно провести нормальную коммуникационную кампанию, еще несколько парламентских слушаний, выездные сессии и слушания в регионах, а уже потом выходить с единой формой.

Эксперт добавляет – учитывая резонанс и градус напряжения, протесты под Радой могут затянуться до конца недели.

К слову, Факты ICTV ведут трансляцию происходящего под парламентом.