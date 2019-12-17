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Факты / Украина

Трехсторонние переговоры по газу состоятся 19 декабря – Шефчович

Новые переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и ЕС должны состояться уже 19 декабря.

Газ

Экс-вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович надеется на прогресс в будущих трехсторонних переговорах по транзиту газа через Украину.

Встреча представителей Украины, РФ и Евросоюза должна состояться уже на этой неделе – 19 декабря.

– С нетерпением ожидаю следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в этот четверг 19 декабря. Время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям, – заявил Шефчович.

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По информации СМИ, Министерство энергетики и угольной промышленности подтвердило свое участие в будущих переговорах по транзиту газа.

Пока неизвестно, подтвердила ли участие российская сторона.

Напомним, последние переговоры по транзиту газа в ЕС состоялись 13 декабря в Вене.

На них не удалось достичь компромисса и заключить договор с РФ, но стороны договорились проводить дальнейшие встречи.

Источник: Марош Шефчович

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